Neos in prima linea per il trasporto di materiale medico dalla Cina: il video

08:32

Neos in prima linea non solo per consentire il rientro dei clienti ancora bloccati all’estero, ma anche per trasportare apparecchiature o persone utili a combattere il coronavirus.

Pubblicità

Come riportato da La Stampa, è atterrato Milano Malpensa un volo Neos decollato da Pechino per portare aiuti alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana.

È questo l’ultimo atto di un’attività che, dopo aver organizzato il rimpatrio di quasi 17mila viaggiatori da tutto il mondo, ha visto la compagnia mettere a disposizione un volo umanitario per trasportare materiale sanitario indispensabile agli ospedali italiani. Per questo, uno dei Boeing 787 Dreamliner in flotta ha trasportato le prime 25 tonnellate di aiuti e macchinari medici che dalla Cina sono arrivati in Italia.

All’iniziativa hanno contribuito l’Aeroporto di Nanchino e diverse aziende italiane e cinesi, che hanno donato oltre 1 milione 400 mila mascherine, ventilatori polmonari e respiratori, guanti, kit diagnostici e abbigliamento sanitario protettivo. Parte dell’attrezzatura sarà devoluta direttamente alla Regione Lombardia, mentre il resto dello stock verrà consegnato alla Protezione Civile.



Il video dell'arrivo del volo Neos a Milano Malpensa è disponibile su ilmessaggero.it, a questo link.