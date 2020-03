16:24

Il governo spagnolo è in prima fila per evitare la debacle del comparto aereo, il cui ruolo è cruciale per un'economia fortemente improntata sul turismo.

Pubblicità

Come riportato da Preferente, il ministro dei trasporti, José Luis Ábalos, ha sottolineato che Iberia "ha sempre contato e potrà contare" sul supporto dell'esecutivo. Abalos si dice inoltre preoccupato di mantenere l’identità spagnola della compagnia.



Ábalos ha speso parole di incoraggiamento e di sostegno per Iberia quando è stato interrogato sulla possibile nazionalizzazione di British Airways, che insieme alla compagnia aerea spagnola guida la holding Iag.

Il Regno Unito starebbe infatti studiando la possibilità di nazionalizzare parzialmente British Airways come misura di supporto a fronte dell’emergenza coronavirus.

Iag si prepara ad affrontare la crisi con una buona liquidità finanziaria, che ammonterebbe in totale a 9 miliardi 300 milioni di euro.



Ciononostante, la grave situazione del settore aereo, che nel giro di poche settimane è stato costretto a cessare quasi completamente la sua attività, richiede l'attuazione di misure di sostegno urgenti. Da un lato, il governo spagnolo sta finalizzando un piano per garantire il futuro delle compagnie aeree spagnole. Parallelamente, gli Stati membri dell'Unione europea hanno promesso di presentare "a breve" un pacchetto di misure per il settore dell'aviazione.