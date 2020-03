Flybe, speranze di tornare in pista come compagnia del Governo britannico

12:22

Si riapre una speranza per Flybe con un futuro di compagnia nazionalizzata? Sul tema al momento le voci appaiono ancora contradittorie e manca una conferma ufficiale in un senso o nell’altro, ma l’eventualità di un intervento del Governo britannico appare concreta.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, ci sarebbero trattative in corso con gli attuali amministratori del vettore, che ha chiuso i battenti il mese scorso al primo acuirsi della crisi, mentre la compagnia era alla ricerca di cento milioni di sterline per andare avanti.



Flybe potrebbe quindi accedere al grande piano di finanziamento del settore del trasporto aereo a cui sta lavorando la Gran Bretagna, creando un vettore in grado di coprire rotte a bassa redditività ma fondamentali per alcune comunità.