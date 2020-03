Virgin Atlantic e easyJet reclutano volontari per gli ospedali

21:00

Virgin Atlantic ed easyJet sono scesi in campo per far fronte all'emergenza coronavirus. Le due compagnie aeree hanno chiesto ai membri dell'equipaggio di cabina (al momento non in servizio a causa della critica situazione), di valutare la possibilità di offrirsi come volontari per supportare il personale degli ospedali da campo in costruzione a Londra, Birmingham e Manchester, impegnati nella lotta alla pandemia.

Secondo quanto riportato da sky.com easyJet ha già contatto 9.000 membri con sede nel Regno Unito, di cui 4.000 addestrati alla RCP, mentre Virgin Atlantic si è rivolta a 4.000 dei suoi dipendenti, dando la priorità a coloro che sono già addestrati e formati. A farsi carico del loro salario saranno le stesse compagnie aeree. L. F.