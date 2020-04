Wizz Air: “Torneremo a crescere nel 2022”

09:18

"Come volumi, se il paragone è il 2019 torneremo a crescere solo nel 2022. Ma non ritarderemo l'arrivo dei nuovi Airbus". Lo ha detto all'agenzia Reuters József Váradi, ceo di Wizz Air commentando i risultati preliminari del bilancio chiuso il 31 marzo.

Entro il 2023 arriveranno 30-40 nuovi aerei, tra A320 e A321 neo, e al contempo saranno lasciati scadere i leasing di 32 velivoli superati. Il manager ha aggiunto che, quando si tornerà a volare, ogni aereo sarà utilizzato per due terzi della capacità: i sedili mediani non verranno venduti così da mantenere una distanza di sicurezza.



Wizz Air chiuderà il bilancio con un risultato positivo intorno ai 270 milioni di euro, già depurati da un accantonamento extra dovuto all'emergenza. La forza lavoro sarà ridotta del 19% (circa 1.000 persone), i salari abbassati del 14%, ma in cassa c'è liquidità per 1,5 miliardi di euro, che dovrebbero far superare la crisi senza aiuti esterni.



Adriano Lovera