di Remo Vangelista

08:35

A fianco del presidente per riprogettare Blue Panorama, vettori che molti ormai chiamano semplicemente Luke. Da settimane Andrea Molinari è tornato nel mondo del trasporto aereo commerciale. La parte di mercato che lo ha visto protagonista per lunghi anni sotto tante insegne, Lauda Air prima di tutto.

Secondo il suo profilo social segue la compagnia aerea come "consulent crisis” del presidente Luca Patanè per rispondere a questa fase di mercato che sta devastando il mondo delle compagnie aeree.



I primi contatti

I due si annusavano da tempo e con l’uscita da Blue Panorama- Luke di Giancarlo Zeni sono riusciti a incontrarsi.



Poche parole, un stretta di mano e via subito al lavoro. In realtà Molinari è arrivato qualche giorno prima che piombasse sulle teste di tutti il coronavirus. Stava valutando con Patanè sia il parco flotta, sia il network della compagnia. Ora, di fronte a questo stop mondiale tutto deve essere rivisto e rivalutato. Per questo Patanè si è già tutelato con l’ingresso in società dell’ingegnere. Una sfida difficile, ma Andrea Molinari è convinto di farcela.