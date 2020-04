Alitalia, Patuanelli: “La flotta non sarà ridimensionata”

11:06

“La crisi del mercato porta a qualche opportunità in più, come scalare un mercato che era precluso per Alitalia e che non lo sarà più quando il mercato ripartirà”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha risposto al question time di Montecitorio dedicato proprio alla compagnia aerea e a programma del Governo per la sua nazionalizzazione.

Il titola del dicastero ha quindi smentito di volere ridimensionare il vettore, soprattutto in termini di flotta, per dare l’opportunità ad Az di avere maggiori chances. Confermato a questo proposito il fondo da 500 milioni di euro già istituito per Alitalia, mentre non sono stati fatti ulteriori cenni in merito ai dialoghi in corso con altri soggetti per eventuali ulteriori investimenti.