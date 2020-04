Sas dimezza la compagnia: resteranno a casa 5mila dipendenti

10:57

Arriva la scure sulla forza lavoro in casa di Sas. Il vettore scandinavo non prevede infatti un ritorno al business as usual a medio termine e si prepara così a rimettere in pista una compagnia dalle dimensioni nettamente ridotte rispetto ad adesso.

Secondo quanto riportato da Forbes i tagli definitivi sul personale sarebbero intorno ai 5mila dipendenti, in pratica la metà del totale. Una scelta che il ceo Rickard Gustafson ha motivato con la convinzione che “il business non tornerà a pieno ritmo prima del 2022”.



I tagli colpiranno trasversalmente tutte le aere e tutte e tre le divisioni, vale a dire Svezia (1.900 tagli), Danimarca (1.700) e Norvegia (1.300).