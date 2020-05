Alitalia e l’incognita newco

di Remo Vangelista

08:33

Cosa diventerà la nuova Alitalia non è ancora chiaro. Secondo il commissario straordinario Giuseppe Leogrande a inizio giugno dovrebbero partire due newco targate Az. La prima si occuperà del ramo Cityliner e la seconda del brand primario Alitalia.

Dovrebbe, bisogna sottolinearlo più volte, perché la presentazione effettuata in videoconferenza alla Commissione Trasporti della Camera ha lasciato dubbi a molti e ora la palla ritorna al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.



Di certo si sa che nel mese di marzo le vendite della compagnia sono crollate del 75,6%, per poi scendere ancora a fine aprile con un meno 97%.



Necessario a questo punto l’ennesimo intervento di Stato, ma bisogna capire come intende presentarsi in pista la nuova Alitalia e su quali tratte.



Da gennaio a oggi siamo passati da 23/30 aerei ai possibili 90 che vengono annunciati in queste ore. Serve chiarezza e almeno una linea strategica da parte del Governo, che in questa fase ha bisogno anche di Alitalia per pensare di riavviare il fronte dei trasporti.



Ancora in alto mare la situazione della flotta che al momento presenta diverse famiglie tra Airbus e Boeing, per non citare gli Embraer sul corto raggio (fonte sito Alitalia n.d.r.). Bisogna infatti capire se la newco da 90 aerei conterrà nuovamente le varie versioni a medio e lungo raggio del costruttore americano e del consorzio europeo. Tante, troppe, incognite a poche settimane dal riavvio di Alitalia.