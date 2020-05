Traffico aereo in Italia: a marzo pax a -85%

12:29

Un crollo verticale che solo pochi mesi fa non sarebbe stato nemmeno immaginabile. Secondo i dati Istat diffusi oggi i passeggeri dei voli in Italia a marzo sono crollati dell’85%, passato dai 14 milioni del marzo dello scorso anno ai 2 milioni del 2020. I voli cancellati sono stati 2 su 3, con una riduzione degli operativi pari al 66,3%.

Non solo: il 29 marzo del 2020 i passeggeri sono stati 7mila; poco più di 1 mese prima, il 23 febbraio, erano stati 460mila.



L’istituto di statistica precisa anche che, se non ci fosse stato il blocco dei viaggi, a maggio l’industria del trasporto aereo in Italia avrebbe potuto contare su 17,9 milioni di pax a maggio e 21,4 milioni ad agosto. Cifre che ovviamente saranno completamente da rivedere.