08:01

Ci sono anche Roma e Milano tra le destinazioni scelte da Klm per il rilancio del network, anche se in forma fortemente ridotta. A partire da questa settimana il vettore olandese ha riattivato 8 voli, tutti con frequenza giornaliera, come primo passo per raggiungere entro fine maggio il target del 15 per cento del totale del proprio schedule.

Oltre alle due destinazioni italiane, da Amsterdam ora partono anche i collegamenti in direzione Barcellona, Madrid, Budapest, Praga, Varsavia ed Helsinki. Un network passibile di modifiche su base settimanale a seconda delle eventuali decisioni dei singoli Governi che potrebbero mettere in campo nuove restrizioni. Tutti i voli saranno operati utilizzando aerei Embraer.



La compagnia sta inoltre implementando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza a bordo e in aeroporti dei propri passeggeri e dalla prossima settimana l’utilizzo delle mascherine verrà reso obbligatorio sia nella fase di ingresso a bordo sia durante il volo.