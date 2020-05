Alitalia, nella bozza del Decreto Rilancio i 3 miliardi per la newco

11:57

Spuntano nella bozza del Decreto Rilancio i 3 miliardi per la newco Alitalia. All'articolo 206, che modifica l’articolo 79 del Cura Italia, è stato infatti inserito lo stanziamento di un fondo di 3.000.300.000 euro per il 2020.

L'articolo dispone anche che il “Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica”.



Un piano di sviluppo

Il testo di legge chiede, inoltre, che la nuova Az rediga un “piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria”.