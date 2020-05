Canarie: a luglio il primo volo sperimentale con il Passaporto Sanitario Digitale

14:28

Le Canarie, che hanno registrato un tasso di casi Covid-19 tra i più bassi in Europa, si prestano a diventare il laboratorio mondiale del turismo sicuro.

L’annuncio è stato fatto dal ministro per il Turismo delle Isole Canarie Yaiza Castilla e dal segretario generale Unwto Zurab Pololikashvili: l’Organizzazione Mondiale del turismo ha scelto l’arcipelago spagnolo per il primo volo sperimentale, previsto a luglio, che utilizzerà il Passaporto Sanitario Digitale.



Si tratta di un’applicazione mobile sviluppata dall’azienda canaria Hi + Card per monitorare lo stato di salute dei passeggeri e accertarne la negatività al Covid-19, caricando le loro informazioni mediche sul rispettivo profilo digitale. Un progetto pilota che fa parte di un accordo quadro di collaborazione tra il governo delle Isole Canarie e l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite.



Obiettivo: far ripartire il turismo entro l'autunno

L’obiettivo finale del progetto è poter ridisegnare i protocolli e le modalità di viaggio e condividere i risultati della sperimentazione e gli approfondimenti con le destinazioni di tutto il mondo, in modo da far ripartire il turismo internazionale entro l’autunno e raggiungere la piena operatività nella stagione invernale, pur tenendo conto dell’evoluzione della pandemia e delle scelte dei singoli governi in termini di mobilità tra Paesi.



(Foto: Lanzarote@hellocanaryisland.jpg)