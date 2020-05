Shuttle Italy Airport: da lunedì una corsa tra Rimini e l'aeroporto di Bologna

12:44

Ripartirà lunedì prossimo, 18 maggio, anche se a regime minimo, l’attività dello Shuttle Italy Airport.

I collegamento tra Rimini e l’aeroporto Marconi di Bologna riapriranno con un’unica corsa quotidiana in partenza per Bologna (ore 11.30) e ritorno in riviera alle ore (15.00). Orari stabiliti in relazione alla riapertura dei primi voli di collegamento tra il capoluogo dell’Emilia Romagna e Roma.



Un segnale di speranza che però non cancella una situazione estremamente difficile. “L’attività di Shuttle Italy Airport dal 14 marzo a oggi è completamente azzerata - spiega l’azienda in una nota -: 0 corse, 0 passeggeri. Sono 20 i bus completamente fermi e 25 i dipendenti in cassa integrazione. Da gennaio ad aprile 2019 i viaggiatori erano stati 40 mila, quest’anno 18 mila. In termini di perdita effettiva di fatturato, la comparazione tra i due anni vale il segno -90%”.