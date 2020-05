Leasys: nuova formula di noleggio con I Borghi più belli d'Italia

10:30

Si chiama ‘Io noleggio italiano’ il frutto della partnership tra Leasys e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia. La nuova formula offre la possibilità di riscoprire i piccoli centri italiani in auto, dando la possibilità di noleggiarne una a prezzi vantaggiosi per un minimo di 4 giorni. “Il turismo - commenta Fiorello Primi, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia - è uno dei pilastri della nostra economia: con questo accordo pensiamo di poter contribuire a mantenerlo vitale in attesa della ripartenza. Il turismo di prossimità è il futuro prossimo e i Borghi più Belli d’Italia ne rappresentano la punta di eccellenza”.

Un sostegno al turismo interno

Valida da giugno a settembre ‘Io noleggio italiano’ è applicabile su tutti i modelli della flotta Leasys destinati al noleggio a breve termine ed è attivabile sul sito leasysrent.it/borghi. Si potrà ritirare l’auto in uno degli oltre 150 Leasys Mobility Store convenzionati in tutta Italia, oppure scegliere di farsela consegnare a casa grazie al servizio Home Delivery, fino a un massimo di 15 km dal più vicino Store.



La vettura noleggiata sarà consegnata in totale sicurezza, grazie agli elevati standard di pulizia dei veicoli e degli ambienti e alle rigorose procedure di igienizzazione adottate. “Questo accordo con I Borghi più belli d’Italia – aggiunge Giacomo Carelli, ceo e general manager di FCA Bank e presidente Leasys S.p.a. - vuole sostenere il rilancio del turismo nazionale tramite una campagna di promozione e iniziative congiunte a sostegno dei piccoli centri italiani d’eccellenza”.