La Cina apre ai voli charter da 8 Paesi: c'è anche l'Italia

09:44

Una corsia preferenziale per riaprire i collegamenti aerei dalla Cina con otto Paesi tramite voli charter. E nell’elenco delle riaperture c’è anche l’Italia.

Pubblicità

Si tratta di un primo allentamento da parte del Paese asiatico, che punta così a riaprire agli arrivi internazionali in maniera graduale per evitare il rischio di una seconda ondata dell’epidemia dopo i brillanti risultati delle ultime settimane.



L’apertura riguarda sia le compagnie aeree cinesi sia quelle internazionali e l’autorizzazione potrà essere rilasciata nel giro di tre giorni, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Oltre all’Italia, i voli charter potranno essere effettuati da e per Giappone, Corea del Sud, Singapore, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera.