15:47

Volare gratis per un anno: un sogno che potrebbe diventare realtà grazie al nuovo concorso di easyJet. La compagnia aerea ha infatti lanciato un contest sul proprio sito che mette in palio proprio voli per un anno intero.

Per partecipare al concorso, chiamato ‘Europe in your hands’, bisogna registrarsi sulla pagina dedicata inserendo il proprio indirizzo email. L’operazione può essere ripetuta una volta al giorno, per aumentare le possibilità di vittoria. Il termine del concorso è il 1 luglio, alle 7 (ora italiana).