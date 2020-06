11:15

Dopo il lungo stop, riprendono oggi i collegamenti diretti di Alitalia tra Italia e Spagna. La compagnia aerea, che ieri ha riattivato anche i servizi tra la Capitale e New York, opererà così tre voli alla settimana sulla rotta Roma-Barcellona e tre sulla Roma-Madrid.

Il primo aereo è decollato questa mattina alle 10 dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Barcellona, mentre il primo volo dalla città catalana è previsto per le 12.40. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì, venerdì e domenica.



I voli per madrid

Riprenderanno invece domani mattina i collegamenti diretti tra Roma e Madrid, con partenza prevista da Fiumicino alle 10 e dalla capitale spagnola alle 13.25. Il servizio sarà attivo ogni lunedì, giovedì e sabato.



Misure anti Covid

Per la ripresa dei voli, il vettore ha adottato misure speciali per prevenire i contagi da Covid-19. Tutti i voli vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.