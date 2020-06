Ryanair ricomincia a volare dalla Puglia, ecco le tratte dell'estate

08:43

Ryanair ricomincia a volare da Bari e Brindisi. A partire dal 21 giugno il vettore prevede 10 destinazioni da Bari – che diventeranno 25 a luglio e 28 ad agosto – e quattro da Brindisi, che a luglio passeranno a 14 e ad agosto a 15.

Dal 21 giugno sarà dunque possibile volare da Bari a Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Treviso, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Cagliari e Malta, prima rotta internazionale cui si aggiungeranno, a luglio, Parigi Beauvais, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Budapest, Dublino, Francoforte Hann, Madrid, Berlino, Valencia, Karlsruhe Baden-Baden, Liverpool, Maastricht, Dusseldorf Weeze e Praga.



“La ripresa dei voli Ryanair dagli scali di Bari e Brindisi – commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti (nella foto) – rappresenta un ulteriore segnale positivo per la Puglia e per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Procediamo a grandi passi verso il ripristino delle normali condizioni di operatività dagli aeroporti pugliesi che, prima dell’emergenza Covid-19, registravano volumi di traffico importanti per l’economia della regione, specie per l’industria turistica”.



I voli da Brindisi

Da Brindisi il 21 giugno Ryanair ricomincerà a volare su Bergamo, Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa, mentre da luglio si aggiungeranno i collegamenti alla volta di Pisa, Londra Stansted, Treviso, Torino, Bruxelles Charleroi, Francoforte, Parigi Beauvais, Eindhoven, Manchester e Verona. Il mese di agosto, infine, vedrà l’aggiunta del Brindisi-Memmingen.



Un totale di oltre 40 rotte

“Verranno ripristinate oltre 40 rotte da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi - ha dichiarato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair -. Lo schedule, che potrà essere modificato in funzione di eventuali restrizioni di viaggio, include sia destinazioni nazionali, come Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino, sia internazionali come Londra-Stansted e Malta”.

Nel mese di agosto al network di voli da Bari si aggiungeranno anche quelli alla volta di Cuneo, Trieste e Bordeaux.



(ph. Donato Fasano per archivio Ufficio stampa AdP)