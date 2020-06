Il Tgv Milano Parigi raddoppia con due corse al giorno

19:33

Salgono a due i collegamenti giornalieri dei Tgv andata e ritorno tra Milano e Parigi, con fermate previste anche a Torino. Un passo avanti verso il ritorno della normalità, che prima dell'emergenza Covid prevedeva tre frequenze al giorno.

Da Sncf Voyages Italia arriva anche la conferma sulla circolazione dei treni programmi per il periodo estivo, le cui prenotazioni sono già aperte: per i viaggi previsti entro il 31 agosto, è possibile effettuare il cambio o chiedere il rimborso gratuitamente.



Garantite le misure di sicurezza a bordo, tra cui posti alternati, obbligo di mascherina, gel disinfettante per le mani, potenziamento delle attività di sanificazione e pulizia, sospensione del servizio bar e ristorante.



Fino al 15 giugno, per entrare in Francia occorre avere con sé l'autodichiarazione e un'autocertificazione che attesta l'assenza di sintomi da Covid-19 nelle ultime 48 ore.



Oriana Davini