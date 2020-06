Il volo spaziale in mongolfiera, ultima frontiera del turismo delle stelle

21:00

Voli spaziali in mongolfiera: è questa l’ultima frontiera del turismo spaziale, che mira a inviare i viaggiatori nella stratosfera in mongolfiera. Come segnalato da Travelmole, Space Perspective sta sviluppando una capsula pressurizzata che sarà elevata da un grande pallone.

È soprannominata l'astronave Nettuno e sarà in grado di ospitare nove persone. Oltre alle grandi finestre per osservare le stelle, la capsula presenta una barra. La capsula ha la forma di una trottola ed è attaccata a un enorme pallone ad alta quota, concentendo un modo molto diverso di vedere le stelle rispetto alle alternative offerte da Virgin Galactic e SpaceX.



"Siamo impegnati a cambiare radicalmente il modo in cui le persone hanno accesso allo spazio, sia per svolgere le ricerche necessarie sia per influenzare il modo in cui vediamo il nostro pianeta", ha dichiarato Jane Poynter, fondatrice e co-ceo di Space Perspective. Gli aspiranti turisti spaziali dovranno sostenere una spesa importante per godersi l'esperienza. Un viaggio avrà un costo di circa 125mila dollari. Il primo volo di prova di Spaceship Neptune avrà luogo l'anno prossimo e le operazioni commerciali complete sono previste per il 2024.