China Airlines, check-in online obbligatorio per tutti i passeggeri

China Airlines rende obbligatorio il check-in online a tutti i passeggeri per ridurre al minimo i contatti tra persone durante le fasi pre-volo. Una decisione valida anche per le tratte locali operate da Mandarin Airlines.

In ogni scalo sarà comunque disponibile uno staff di terra in area check-in ma i servizi al desk saranno sospesi. L'iter di accettazione sarà attivo sul sito della compagnia dalle 48 ore antecedenti alla partenza fino a 80 minuti prima del decollo. Come riporta travelmole.com, chi avrà necessità di imbarcare il bagaglio, potrà farlo una volta in aeroporto. Chi invece viaggia con il solo bagaglio a mano, potrà procedere direttamente all'imbarco almeno 40 minuti prima del volo. G. G.