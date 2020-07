British Airways, ripristinati i collegamenti Firenze-London City

15:23

Sono tornati operativi questa mattina i collegamenti British Airways tra Firenze e London City Airport. Alle 12.35 è atterrato il primo volo proveniente dallo scalo britannico dopo il lungo lockdown.

La compagnia aerea servirà la rotta con tre frequenze settimanali: venerdì, sabato e lunedì.



“Il ritorno di British Airways è motivo di grande orgoglio e soddisfazione e rappresenta un ulteriore importante passo in avanti verso un graduale e costante incremento del traffico aereo presso il Vespucci - ha affermato il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai -. Il ritorno della compagnia inglese testimonia ancora una volta sia l’appeal della Toscana sia il riconoscimento del grande lavoro svolto in questi mesi da Toscana Aeroporti per rendere gli aeroporti dei luoghi ‘covid safe’ in grado di assicurare un viaggio sereno e sicuro ai passeggeri grazie all’attivazione di un protocollo specifico di screening dei passeggeri”.