Al via l'iniziativa 'Maggiore ama l'Italia'

08:00

Si chiama ‘Maggiore ama l’Italia’ l’iniziativa messa a punto dal brand di Avis Budget Group per promuovere il turismo all’interno della Penisola attraverso la proposta di una serie di itinerari all’insegna di bellezze naturali, storia, arte ed enogastronomia.

Pubblicità

“Con vacanze che si rivelano un'esperienza molto diversa quest'anno – spiega l’azienda in una nota -, Maggiore offre una soluzione di noleggio privata, pulita e flessibile per coloro che desiderano viaggiare in Italia ed esplorarne i tesori nascosti”.



L’iniziativa si affianca alla tariffa “Senza pensieri” associata ad ogni pacchetto che, oltre allo sconto fisso del 20% su tutti i noleggi in Italia, include le coperture danno, furto, cristalli e assistenza stradale estesa.