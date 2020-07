16:35

easyJet accelera sull’Italia. La low cost ha aperto in anticipo le vendite per la stagione 2021 e dal primo agosto intensificherà l’operativo verso le destinazioni europee più popolari, in particolare verso le mete balneari italiane e spagnole e le isole greche.

“La disponibilità di voli fino alla fine di settembre 2021 consente ai passeggeri di ripianificare con tranquillità i viaggi che sono stati compromessi dall’emergenza sanitaria”, spiega Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia.



Più frequenze e sicurezza

Il vettore ha inoltre incrementato la frequenza dei voli che collegano le basi di Milano Malpensa, Venezia e Napoli alla Sicilia e alla Sardegna.



Inoltre, per prevenire le possibilità di contagio da Covid-19, la low cost ha adottato una serie di misure di sicurezza, spiega Lagorio, “dalla disinfezione dell'aeromobile alla richiesta ai clienti e all'equipaggio di indossare sempre le mascherine. Queste misure rimarranno in vigore per tutto il tempo necessario a garantire che i passeggeri e gli equipaggi siano in condizione di volare in sicurezza mentre il mondo continua a riprendersi dall'impatto della pandemia di Coronavirus.”