Wizz Air contiene i danni: rosso da 108 milioni nel trimestre

Un rosso da 108 milioni di euro che viene però visto come un grande successo. Arrivano anche i conti di Wizz Air per il secondo trimestre e la compagnia brinda per un risultato che tutto sommato riesce a contenere il pesante impatto del lungo stop ai voli.

Impatto che appare evidente dal dato relativo al fatturato del periodo, di poco superiore ai 90 milioni di euro: un’inezia rispetto a quanto hanno abituato vettori di questo calibro. Ma quello che viene messo in evidenza in casa Wizz Air è il dato relativo alla liquidità, pari a oltre 1,6 miliardi di euro.



Una somma grazie alla quale la compagnia ha confermato tutti i programmi annunciati finora, dal lancio della divisione di Abu Dhabi alle 200 nuove rotte.