09:17

Salgono a 150 le nuove rotte che verranno introdotte da Wizz Air nel corso dell’estate 2020, 11 delle quali in partenza dalla base di Londra Luton con la controllata britannica della compagnia low cost.

Il vettore mette quindi l’acceleratore sul piano di espansione ambizioso preannunciato dal ceo Jozsef Varadi, che punta a sfruttare al massimo le disponibilità di cassa per aggredire il mercato nella fase di ripresa post Covid e andare a inserirsi in particolare dove alcuni competitor faticano a ripartire.



Un assalto al mercato che vede anche l’Italia come protagonista, in particolare con l’apertura della base di Milano Malpensa, dove secondo gli ultimi aggiornamenti sul network pubblicato su Routes Online, saranno 23 le nuove rotte che verranno inserite a partire dal mese di luglio. Tutti voli internazionali, in attesa di capire se poi Wizz Air punti anche a inserirsi sul mercato domestico.