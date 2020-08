Klm verso il taglio di 1.500 posti di lavoro

09:15

Tempo di rinunce anche per Klm. La compagnia aerea ha annunciato il taglio di 1.500 posti di lavoro, come parte di un’operazione di ristrutturazione che avrà l’obiettivo di ridurre i costi e far superare al vettore la crisi Coronavirus.

Nei piani del vettore, riporta rte.ie, ci sarebbe una riduzione del personale del 20% entro il 2022.



Secondo quanto spiegato dal chief executive, Pieter Elbers, il piano di ristrutturazione è stato pensato per mantenere “il maggior numero di posti lavoro” e per “rimborsare i prestiti il più rapidamente possibile”.