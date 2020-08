Trenitalia e Italo incrementano le frequenze verso il Sud Italia

14:12

Pubblicità

Trenitalia implementa l’offerta nella settimana centrale di agosto, tradizionalmente la più richiesta.

Saranno in tutto 12 le Frecce in più rispetto alla programmazione ordinaria che nel secondo fine settimana di agosto, da venerdì 7 a lunedì 10, arricchiranno l’offerta della compagnia con il Sud Italia. Sei corse Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria e sei Frecciargento in più tra Roma e Lecce faranno tappa in tutte le principali mete balneari e turistiche di Campania, Calabria e Puglia.



Dal canto suo, anche Italo, a partire da oggi 5 agosto, fino a cessata esigenza di distanziamento a bordo dei treni, ha predisposto in modo continuativo due treni straordinari Milano C.le – Reggio Calabria (un’andata e un ritorno) al giorno.