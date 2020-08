08:04

Firenze, Genova e Palermo. Sarebbero queste le tre destinazioni italiane che non verrebbero riconfermate nella programmazione invernale di Lufthansa dall’aeroporto di Francoforte.

È questo quanto emerge dai dati preliminari dei sistemi di prenotazione pubblicati da Routes Online. Il vettore tedesco sembra avere rivisto al ribasso le intenzioni sull’inverno prossimo, in linea con quanto sta emergendo anche con altre realtà del settore e per l’Italia potrebbe arrivare qualche taglio mirato.



Delle tre rotte citate, tuttavia, solo Genova e Palermo rischiano di perdere la presenza del Gruppo: a Firenze infatti sono previsti i voli di Air Dolomiti, che dovrebbe operare per conto di Lh.



A fronte dei tagli, però, ci sono anche le prime conferme sulle frequenze verso altre mete. Sempre da Francoforte sono già disponibili voli su Bari (1 frequenza settimanale), Bologna (13), Catania (1), Linate (28), Malpensa (14), Napoli (6), Roma (19), Venezia (25). Da Monaco invece Ancona (7), Catania (1), Genova (7), Malpensa (23), Napoli (7), Palermo (1), Roma (21) e Trieste (6).