Air India: il governo rinvia la deadline per la vendita, Tata Group resta in campo

10:23

Per l’acquisizione di Air India da parte di Tata Group è tutto rinviato. Sembrava cosa fatta da parte del gruppo che controlla anche Vistara, essendo l’unica manifestazione di interesse in pista. E invece ieri è arrivata a sorpresa una nuova decisione da parte del Governo indiano.

L’esecutivo ha infatti deciso di spostare in avanti di altri due mesi la deadline per presentare le proposte per rilevare la compagnia aerea del Paese. Nella motivazione per la decisione ci sarebbe il tema della pandemia: l’emergenza non avrebbe infatti consentito a molti soggetti di avere il tempo necessario per valutare una proposta adeguata.



Nonostante questo, Tata Group andrà avanti per la propria strada ed è intenzionata a confermare le proprie intenzioni, prendendosi però più tempo per effettuare la due diligence.