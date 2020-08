Il volo virtuale di First Airlines tra finzione e realtà

15:50

Prezzi modici, catering variabile in base alle destinazioni e, soprattutto la garanzia della compagnia: “I nostri aerei non precipiteranno mai”. Parola di First Airlines.

Si presenta con una buona dose di ironia la compagnia aerea virtuale di Tokyo, che ha messo in campo voli altrettanto virtuali rivolti a chi vuole provare l’ebrezza di un viaggio in aereo pur avendo poco tempo a disposizione e senza spendere molti soldi.



Secondo quanto riportato da Preferente, tutto è stato organizzato per fare sembrare la finzione il più reale possibile. A partire dalla location, un centro di simulazione di volo vicino all’aeroporto. Per non tralasciare nulla, poi, anche gli assistenti d volo sono ex dipendenti di compagnie aeree. Il pasto viene servito con carrelli in tutto e per tutto uguali a quelli dei velivoli. Ma la finzione dura 110 minuti e il costo arriva al massimo all’equivalente di 70 euro circa.