Lufthansa: il Governo tedesco nomina due membri del consiglio di sorveglianza

Nuovo accordo fra Lufthansa e il Fondo di stabilizzazione economica del Governo tedesco in merito alla rappresentanza del governo federale nel Consiglio di sorveglianza.

Come riportato da Eturbonews, si conviene che il governo federale in quanto azionista della società possa nominare due membri del consiglio di sorveglianza.

Questa parte dell'accordo si è ora concretizzata con la nomina di Angela Titzrath e Michael Kerkloh.

Come concordato, il presidente del consiglio di sorveglianza di Deutsche Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, aveva il diritto di proporre nuovi membri e il governo tedesco ha confermato le nomine.



Al fine di consentire la nomina di due nuovi membri, gli attuali membri del consiglio di sorveglianza Monika Ribar e Martin Koehler si sono dimessi con effetto immediato.

Karl-Ludwig Kley ha commentato: “Con questo cambiamento abbiamo soddisfatto una condizione fondamentale del pacchetto di stabilizzazione. Vorrei ringraziare Monika Ribar e Martin Koehler per i molti anni di lavoro dedicato al consiglio di vigilanza. Allo stesso tempo, con Angela Titzrath stiamo acquisendo un manager esperto che arricchirà il consiglio di sorveglianza con la sua vasta esperienza in vari settori e aziende. Dal canto suo, Michael Kerkloh gestisce con successo gli aeroporti di Amburgo e Monaco da molti anni e sarà sicuramente di aiuto nel nuovo ruolo”.