Etihad lancia il Wellness Kit con mascherina e gel anche per i pax di Economy

19:30

Etihad Airways ‘democraticizza’ la prevenzione della trasmissione del Covid. Il vettore, infatti, dopo aver introdotto all’inizio di agosto una kit dedicato ai passeggeri delle classi Premium, con all’interno una mascherina riutilizzabile, ora pensa anche alla classe Economy.

La compagnia ha infatti deciso di distribuire a tutti i passeggeri, anche a quelli che volano in classe turistica, un Wellness Kit, che contiene una mascherina per il viso, guanti e gel igienizzante per le mani.



I prodotti ‘anti Covid’ sono contenuti in un sacchetto richiudibile e riutilizzabile.



Il wellness kit viene fornito a tutti i passeggeri che volano Etihad, che non dovranno preoccuparsi né di provvedere alla mascherina né di quale tipo di protezione viene accettata a bordo.