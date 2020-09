Emirates riduce l'offerta invernale su Milano e Roma

08:00

Arrivano nuovi aggiustamenti nella programmazione invernale di Emirates e per quanto riguarda il network della Penisola la compagnia di Dubai sembra optare per la prudenza, con una riduzione dell’offerta.

Secondo quanto riportato da Routes Online, sulla base dei sistemi di prenotazione, il vettore sarebbe orientato a tagliare alcune frequenze sulle due direttrici principali, vale a dire Roma e Milano. Nel primo caso il collegamento non è più previsto come giornaliero, ma ci saranno solamente 4 frequenze alla settimana. Su Malpensa, invece, è previsto ora un dimezzamento, con il passaggio da due a una frequenza giornaliera, verosimilmente quella legata al Milano-New York, confermato come volo giornaliero.



Rispetto alla precedente programmazione viene invece riattivato il Dubai-Bologna, per il quale sono previste 4 frequenze alla settimana. Anche Venezia perderà la frequenza giornaliera, scendendo anche in questo caso a 4 voli alla settimana.