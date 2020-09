Emirates e flydubai rinnovano la partnership

09:27

Emirates e flydubai rafforzano la loro partnership. Le due compagnie hanno annunciato che i rispettivi clienti potranno continuare a usufruire di un’ampia gamma di destinazioni e servizi di viaggio con un unico biglietto.

I clienti Emirates potranno viaggiare con voli in codeshare verso le oltre 30 destinazioni del network di flydubai, mentre i passeggeri flydubai potranno raggiungere oltre 70 destinazioni Emirates.



“I nostri clienti possono ancora una volta sfruttare i punti di forza di Emirates e flydubai per accedere ad un ampio network di destinazioni, con un unico biglietto e un programma fedeltà integrato – spiega in una nota Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates -. Potranno usufruire di un'esperienza di viaggio sicura, fluida e senza stress attraverso Dubai e avere il loro bagaglio sotto controllo fino alla destinazione finale”.



"Siamo fiduciosi che la domanda di viaggi continuerà ad aumentare man mano che un numero maggiore di paesi inizierà gradualmente a revocare le restrizioni sui viaggi internazionali – aggiunge Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai -. flydubai ha riavviato le operazioni su 32 gateway della propria rete da giugno e ci aspettiamo che il numero crescerà costantemente nei prossimi mesi. Dubai ha messo in atto forti protocolli di salute e sicurezza che hanno incoraggiato i passeggeri a viaggiare, sia per affari che per piacere, o per riunirsi con i loro cari”.