09:23

Nessun licenziamento per i lavoratori di Air Italy. È arrivata ieri, dopo un vertice di 12 ore, la firma sull’accordo che garantisce la Cassa integrazione straordinaria per 10 mesi.

Unanime la soddisfazione tra le parti sociali coinvolte nelle trattative. “Nonostante la sciagurata decisione degli azionisti, che segna una pagina tragica nella storia dell’aviazione civile italiana di procedere alla chiusura di Air Italy, si è riusciti ad impedire che 1.465 dipendenti finissero sulla strada”, hanno dichiarato il segretario generale e il segretaeio nazionale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e Ivan Viglietti, si legge su Repubblica.it. ù



Una soluzioni industriale

Ora, però, “non bisogna abbassare la guardia”, dicono i sindacati. “Si deve lavorare nel corso dei dieci mesi di cig per trovare una soluzione industriale, di concerto con i ministeri dello Sviluppo economico e dei Trasporti e le Regioni interessate, che permetta di non disperdere le alte professionalità dei dipendenti della compagnia e dare una prospettiva di lavoro a tutti i dipendenti Air Italy, assicurandogli una continuità economica”, ha dichiratao il segretario nazionale Filt Cigil, Frabrizio Cuscito.