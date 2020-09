Grimaldi Lines, una nuova frequenza sulla Livorno-Palermo

17:29

Grimaldi Lines potenzia la Livorno-Palermo. Da oggi, infatti, è attiva una nuova frequenza giornaliera (all'andata e al ritorno) sulla tratta verso la Sicilia.

La partenza aggiuntiva è programmata alle 23.30, sia per i viaggi di andata da Livorno che per il ritorno da Palermo.



Da oggi, inoltre, si alterneranno sulla linea le due navi Zeus Palace e Cruise Smeralda. Entrambe, precisa la compagnia di navigazione in una nota “offrono cabine interne, esterne e superior con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito. Su entrambe le navi sono a disposizione degli ospiti il ristorante à la carte, il self- service, le caffetterie, la piscina esterna con solarium, la sala delle slot machine e l’area giochi attrezzata per bambini.”



I passeggeri nativi o residenti in Sicilia possono beneficiare della tariffa speciale ‘Siciliani Doc’. L’opzione è valida per tutti i passeggeri inseriti nella prenotazione ed è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso di validità. Non è invece cumulabile con le convenzioni e con l’offerta Senior, riservata agli over 60.