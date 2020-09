Norme anti-Covid: Fiumicino prima nella classifica Skytrax

12:39

Un riconoscimento fondamentale per l’immagine internazionale dello scalo, soprattutto in un periodo difficile come questo. A ottenerlo è l’aeroporto di Roma Fiumicino, diventato il primo al mondo a ricevere le 5 stelle nel ‘Covid-19 Airport Rating’ da Skytrax, l’ente di rating del settore aeroportuale.

Una classificazione, la sua, che tiene conto delle procedure di pulizia e disinfezione, delle politiche di distanziamento sociale e utilizzo di maschere facciali e della disponibilità di disinfettanti e dispositivi sanitari da parte del personale dell’aeroporto.



Scalo a 5 stelle

Ma non solo: sono state presi in considerazione, infatti, anche il monitoraggio dei voli in partenza e in arrivo, la pulizia dello scalo, l’efficienza dei test Covid-19 e la segnaletica di facile lettura in più lingue, comprensibile anche agli stranieri.

A ricevere le 5 stelle - che indicano standard molto elevati di pulizia dell'aeroporto e procedure di manutenzione – solo lo scalo di Fiumicino, che si colloca dunque al primo posto nella classifica Skytrax seguito da quello di Málaga-Costa del Sol in Spagna, dall’aeroporto di Nice Côte d'Azur in Francia e dal londinese Heathrow, che ottengono tre stelle.