British: in inverno niente voli a corto raggio da Londra Gatwick

12:27

British Airways non effettuerà voli a corto raggio da e per l’aeroporto di Londra Gatwick anche per tutta la stagione invernale, concentrando gli sforzi sullo scalo di Heathrow.

Continuano gli aggiustamenti da parte delle compagnie aeree per compensare il drastico calo della domanda che se sta registrando in tutto il Vecchio Continente. Il vettore britannico sposterà gran parte dei voli sull’aeroporto principale della Capitale, anche se non mancheranno dei tagli.



Secondo quanto riportato da Routesonline, verranno infatti cancellate le rotte su Genova e Colonia, mentre le frequenze che venivano effettuate su Roma non saranno aggiunte a quelle già esistenti su Heathrow. Su questo scalo verranno invece spostati i collegamenti su Napoli, Torino, Venezia e Verona, con frequenze variabili in base all’andamento della domanda.