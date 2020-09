Austrian Airlines: futuro incerto sul lungo raggio

08:47

Il futuro della flotta a lungo raggio di Austrian Airlines è in bilico. Come riportato da Simpleflying, la compagnia aerea ha affrontato alcuni anni difficili e ora, mentre il Gruppo Lufthansa si sforza di tagliare i costi, le incognite sul futuro del vettore non mancano.

Pubblicità

La compagnia opera la maggior parte dei voli internazionali in Europa e nel Nord Africa. Ma mantiene una attive alcune rotte verso Keflavik in Islanda, Tokyo, Bangkok e verso gli Stati Uniti.

Le destinazioni a lungo raggio vengono servite da Boeing 777-200 e 767-300, rispettivamente dall’età media di 19,8 anni e di 24,7 anni.



Al contrario, Lufthansa ha una flotta a lungo raggio molto più giovane. Avrebbe pertanto senso che Austrian Airlines abbandonasse i voli a lungo raggio, che Lufthansa potrebbe convogliare su Lufthansa stessa o su Swiss in aeroporti come Zurigo o Monaco. Austrian Airlines soffrirebbe anche del fatto di avere un bacino di utenza relativamente piccolo intorno.



Ma il Governo austriaco resiste, insistendo affinchè la compagnia di bandiera abbia il prestigio che deriva dal volo a lungo raggio.

Nell'attuale crisi, Lufthansa ha diversi aerei fermi e una soluzione potrebbe essere quella di destinare alcuni nuovi apparecchi del vettore in sostituzione dei modelli più vecchi in dotazione di Austrian Airlines.