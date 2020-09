Nowhere flight, arriva anche Asiana: due voli con l'A380

08:43

La moda dei nowhere flight si estende. L’ultima compagnia a mettere in vendita i biglietti per due voli panoramici è stata Asiana Airlines, che ha programmato i viaggi con partenza dall’aeroporto Incheon di Seoul.

I voli verranno effettuati il 24 e il 25 ottobre e avranno una durata di due ore, un terzo rispetto a quello sold out in dieci minuti della Qantas. Come aereo verrà invece utilizzato un A380, che sorvolerà l’area Sud ed Est della Corea del Sud.



Come noto i nowhere flight stanno incontrando i favori del pubblico perché offrono ai passeggeri di tornare in aereo e in volo senza doversi preoccupare delle restrizioni imposte per la pandemia: infatti partenza e arrivo avvengono sempre nello stesso aeroporto.