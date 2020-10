Dai Nowhere flight alla First Airlines: quando per volare ci vuole la fantasia

11:51

La situazione nel mercato del trasporto aereo, è ormai risaputo, sicuramente la più drammatica nella storia dell'aviazione civile degli ultimi 50 anni almeno e la pandemia ha fatto drasticamente crollare il traffico un po' in tutto il mondo. Nonostante questo le compagnie aeree negli ultimi mesi hanno messo in campo tutti gli strumenti possibili per stimolare la domanda e non mancano le idee e i tentativi di portare un po' di soldi in cassa, oppure di mantenere viva l'attenzione intorno ai singoli brand dei vettori. E nel settore negli ultimi tempi non sono mancate le sorprese. L'idea che in assoluto sembra avere riscontrato il maggiore successo è quella dei Nowhere Flight.

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link