08:35

“Ma come è possibile che un volo costi così poco?”. Capita spesso che i non addetti ai lavori si stupiscano di fronte alle tariffe superscontate delle low cost. E si sorprendono ancora di più quando scoprono che le compagnie con la ‘riserva liquida’ maggiore in cassa sono spesso quelle a basso costo.

Pubblicità



Il motivo non è solo il giochetto delle ancillary, ormai entrato di diritto anche nel business model delle major. E non è nemmeno solo una questione di tariffe a riempimento. In realtà il sistema è una sommatoria di tutti questi fattori, più altri ancora, che rendono possibile rendere profittevoli voli con prezzi decisamente più bassi rispetto alle ‘antiche’ tariffe.



Ma il Covid ha travolto tutto come uno stormo di uccelli che incappa in un velivolo in fase di decollo, bloccando i motori e lasciando gli aerei a terra. Lo scossone sul mercato del trasporto aereo è stato particolarmente forte. E la ripartenza dovrà iniziare sicuramente da un ripensamento del business model.



Low cost e major erano ai ferri corti già da tempo… (continua sulla digital edition)