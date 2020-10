Ryanair, due nuove rotte invernali da Torino

08:33

Due nuove rotte da Torino si aggiungono al network italiano di Ryanair. La compagnia aerea ha annunciato l’apertura di nuovi collegamenti domestici dal capoluogo piemontese verso Lamezia Terme e Cagliari.

Le rotte, al debutto il prossimo 25 ottobre, fanno parte dell’operativo invernale e resteranno attive fino a marzo 2021. “Siamo lieti di annunciare 2 nuove rotte domestiche in Italia che collegheranno Torino con Lamezia Terme e Cagliari con quattro voli settimanali – dichiara in una nota Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair -. L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese.”



“Siamo molto soddisfatti che Ryanair abbia deciso di incrementare ulteriormente il proprio network da Torino, cogliendo le opportunità che la nostra catchment area presenta – aggiunge l’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. L’annuncio dell’aggiunta di Cagliari e Lamezia Terme alla programmazione della compagnia segue di pochissimi giorni il lancio del volo verso Napoli, a conferma ulteriore del fatto che la domanda di viaggio sul segmento nazionale rappresenta il principale mercato su cui investire in questo particolare momento per la nostra industria.”