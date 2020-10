Da New York a Londra in tre ore e mezza: svelato Overture, l'erede del Concorde

11:48

Si chiama Overture e potrebbe debuttare nel 2026 come l'aereo supersonico in grado di coprire la distanza tra New York e Londra in tre ore e mezza.

L'erede del Concorde, come molti lo definiscono, è il frutto della startup americana Boom Supersonic: secondo quanto riportato da Repubblica, l'aereo avrebbe tra 55 e 65 posti e sarebbe in grado di volare a una velocità massima di 2.2. Mach, ovvero più del doppio di quella raggiunta dal Boeing 747.



L'azienda costruttrice ha svelato il primo prototipo XB-1 che però, avverte, potrebbe differire dalla versione commerciale il cui debutto è atteso per il 2026. Va da sé che l'attesa del mercato è quella di avere finalmente un aereo che prenda il posto del Concorde, l'aereo supersonico in servizio dal 1976 al 2003 che molti ricordano per il tragico incidente del 2000, quando appena decollato da Parigi precipitò causando la morte di tutte le 100 persone a bordo. O. D.