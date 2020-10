British Airways, dimissioni immediate per Alex Cruz

15:32

British Airways ha annunciato le dimissioni con “effetto immediato” di Alex Cruz (nella foto). Il manager lascerà a breve l’incarico di ceo e chairman della compagnia aerea. A prendere il suo posto sarà Sean Doyle, attualmente chairman e chief executive di Aer Lingus.

Cruz resterà comunque tra le fila del vettore nelle vesti di presidente non esecutivo.



A ereditare, invece, temporaneamente l’incarico di Doyle, si legge su TravelMole, sarà Donal Moriarty, attualmente chief corporate affairs officer.



Nell’annunciare il cambio al vertice, Iag non ha fornito alcuna indicazione sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni di Cruz. Il chief executive, Luis Gallego, ha, però, dichiarato: “Stiamo affrontando la peggiore crisi del nostro settore e sono fiducioso che queste promozioni interne possano garantire a Iag una posizione di rilievo per risollevarsi.”