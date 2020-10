14:49

Wizz Air, in un periodo in cui tutte le principali compagnie stanno riducendo il raggio di azione, rilancia con l’apertura di nuove basi in Europa, Italia compresa.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il direttore di TTG Italia Remo Vangelista esamina la strategia del vettore alla luce del particolare momento che il settore sta vivendo.