Gnv apre le prenotazioni per il 2021 nel segno della flessibilità

10:49

Sono aperte da oggi le prenotazioni per la programmazione 2021 di Gnv. La compagnia ha avviato le operazioni accompagnandole con una politica all’insegna della flessibilità.

“Gnv ha infatti deciso di eliminare le penali di annullamento (fino a 20 giorni prima della partenza) – spiega l’azienda in una nota - e le penali di sostituzione (a esclusione delle linee Sète – Tangeri e Sète – Nador). Infine, il contributo di prevendita viene ridotto dal 30 al 10% del costo totale del biglietto (importo minimo €50,00) consentendo così ai passeggeri di prenotare in anticipo i viaggi a un costo minore rispetto al passato”.



Prevista anche una scontistica aggiuntiva per tutte le prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre per viaggi fino alla fine di settembre.