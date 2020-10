12:57

“Solo un ritardo legato a motivi tecnici, ma il progetto Ego Airways va avanti”. Matteo Bonecchi, ceo di Ego Airways, contatta TTG Italia per spiegare la cancellazione della conferenza di stampa prevista ieri.

Avanti secondo i piani

La compagnia aerea italiana va avanti secondo i piani e prevede “l’avvio dei collegamenti nel mese di dicembre. Si sono lette molte cose su di noi, ma per ora non sveliamo nulla. Abbiamo ricevuto il primo Embraer 190 e tra qualche settimana arriverà anche la seconda macchina. Prevediamo di volare su tratte nazionali”.



Nessuna conferma neppure sulla possibile base di armamento a Malpensa, “siamo una società con sede a Milano, ma non abbiamo mai dichiarato che la base di Ego sarà posizionata a Malpensa. Tra poche settimane sveleremo il progetto”.



Gli aerei utilizzati

Tanti misteri e la certezza che si volerà con Embraer nella versione 190. Per il resto bisognerà attendere i prossimi giorni . (r.v.)